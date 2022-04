Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Oberweier - Mit Messer bedroht

Gaggenau (ots)

Das Verhalten eines 27 Jahre alten Mannes am Sonntagabend in der Ortsstraße hat strafrechtliche Konsequenzen. Wie den Beamten des Polizeireviers Gaggenau kurz nach 22 Uhr gemeldet wurde, soll der alkoholisierte Endzwanziger einen 28-jährigen Pizzalieferanten mit einem kleinen Küchenmesser bedroht haben. Grund für die Auseinandersetzung waren offenbar Differenzen bezüglich der Bezahlung seiner Bestellung. Als die Beamten an der gemeldeten Adresse aufschlugen, zeigte sich der Beschuldigte gegenüber den Polizisten nicht gut gestimmt, sodass er für kurze Zeit fixiert werden musste. Die offene Rechnung wurde von der Mutter des Pizzabestellers beglichen.

