Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mülltonnen in Brand gesteckt, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Nach dem Brand mehrerer Mülltonnen in der Nacht von Sonntag auf Montag haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen aufgenommen und sind auf der Suche nach Zeugen. Gegen 23:25 Uhr wurde der Brand einer Mülltonne in der Lützowerstraße gemeldet, der sich im weiteren Verlauf auf weitere Tonnen und eine Hecke ausbreitete. Insgesamt wurden dabei sechs grüne und drei gelbe Tonnen zerstört beziehungsweise beschädigt. Rund 25 Minuten später wurde in der Badstraße offenbar ein grüner Rollcontainer in Brand gesteckt. Ein Zeuge zog dabei andere Container zur Seite und konnte dadurch ein Übergreifen verhindern. Bei beiden Feuern konnte die Rastatter Feuerwehr durch schnelles Eingreifen weitere Schäden verhindern. In der Herrenstraße brannte gegen 0:15 Uhr ebenfalls eine Tonne, die durch eine Polizeistreife gelöscht werden konnte. Zeugen, die verdächtige Personen in diesen Bereichen wahrgenommen haben, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07222 761-0 an die Ermittler des Polizeireviers Rastatt.

/rs

