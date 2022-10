Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch? - Unfälle

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Radfahrer übersehen

Am Dienstagmorgen gegen 07.15 Uhr befuhr ein 33-jähriger Lenker eines VW Golf die L1080 von Abtsgmünd in Richtung Hohenstadt und wollte auf Höhe Kesselhaus nach links auf die K3263 in Richtung Neubronn abbiegen. Hierbei übersah er einen aus Richtung Hohenstadt entgegenkommenden 25-jährigen Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der Radler prallte beim Zusammenstoß zunächst mit seinem Kopf gegen die Windschutzscheibe des VW und wurde im weiteren Verlauf auf die Straße geschleudert. Hierbei wurde der Radler verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 7800 Euro.

Aalen: Unfall in der Gartenstraße

Von einem Grundstück wollte am Dienstagmorgen gegen 07:45 Uhr ein 56-jähriger Mercedes-Lenker auf die Gartenstraße einfahren. Hierbei übersah er einen, von links auf der Gartenstraße heranfahrenden, 33-jährigen Opel-Lenker. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Einbruch?

Am Dienstagmorgen um 08:30 Uhr wurde festgestellt, dass ein bodentiefes Fenster an einer Turnhalle in der Karlsbader Straße gewaltsam geöffnet wurde, jedoch nicht in das Gebäude eingedrungen wurde. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell