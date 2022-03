POL-VIE: 220325 Viersen: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Nettetal-Hinsbeck (ots) - Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr kam es zu einem Unfall auf der Bergstraße in Nettetal- Hinsbeck. Eine Anwohnerin fand ein 10-jähriges Mädchen verletzt auf der Straße. Neben ihr lag das Fahrrad. Das Mädchen war offenbar in Richtung Parkstraße unterwegs. Die Verletzungen waren so gravierend, dass das Mädchen mit einem Rettungshubschrauber ...

