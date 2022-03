Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Kind bei Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr kam es zu einem Unfall auf der Bergstraße in Nettetal- Hinsbeck. Eine Anwohnerin fand ein 10-jähriges Mädchen verletzt auf der Straße. Neben ihr lag das Fahrrad. Das Mädchen war offenbar in Richtung Parkstraße unterwegs. Die Verletzungen waren so gravierend, dass das Mädchen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die 02162 377-0. /wg (255)

