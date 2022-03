Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Radfahrer und Joggerin bei Unfall leicht verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am Mittwoch gegen 18.30 Uhr fuhr ein 71-jähriger Mönchengladbacher mit seinem Fahrrad auf dem Fuß-/Radweg der Rheindahlener Straße in Dülken in Richtung Mönchengladbach. Ihm entgegen kam eine Fußgängerin. Als der 71-Jährige an der 30-jährigen Viersenerin vorbeifuhr, streifte er deren Ellenbogen. In der Folge geriet er mit seinem Fahrrad neben den Radweg und fuhr in den Straßengraben. Dabei verletzte er sich leicht. Auch die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. /wg (253)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell