POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Vorfahrt nicht beachtet - Radfahrerin wird bei Unfall leicht verletzt

Viersen-Süchteln (ots) - Bei einem Unfall ohne Beteiligung anderer ist am Mittwochnachmittag ein 17-Jähriger aus Mönchengladbach leicht verletzt worden. Der junge Mann war mit seinem Fahrrad auf der Rheinstraße in Süchteln in Richtung Viersen unterwegs. Durch einen Fahrfehler kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Bordstein. Dadurch kam er zu ...

