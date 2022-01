Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Einbruch in Parfümerie

Wermelskirchen (ots)

In der vergangenen Nacht (11.01.) gegen 02:40 Uhr ist es in der Innenstadt von Wermelskirchen, in der Straße Eich, zu einem Einbruch in eine Parfümerie gekommen.

Eine Anwohnerin wurde durch Lärm wach und sah zwei Täter, die aus der Parfümerie kamen und in Richtung Jörgensgasse flüchteten. Die alarmierte Polizei konnte feststellen, dass die Eingangstür zur Parfümerie gewaltsam aufgebrochen wurde. Durch die Tat wurde die Alarmanlage der Parfümerie ausgelöst. Die Tatbeute dürfte eine nicht bekannte Menge an Parfums sein.

Eine Fahndung nach den zwei dunkel gekleideten männlichen Tätern verlief bislang ergebnislos. Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um mögliche Spuren zu sichern.

Wer Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ct)

