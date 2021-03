Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rollerfahrerin stürzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 16-Jährige bei einem Sturz am Donnerstag in Ulm zu.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr fuhr eine 16-Jährige in der Straße Am Hochsträß in Richtung Schaffelkingen. Die Rollerfahrerin stürzte und verletzte sich dabei leicht. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Den Sachschaden an der Piaggio schätzt die Polizei auf ungefähr 400 Euro.

Tipp der Polizei: Zweiräder haben keine Knautschzone. Stürze von Krafträdern können auch bei niedrigen Geschwindigkeiten böse ausgehen. Die Polizei empfiehlt Neueinsteigern und Wiedereinsteigern sich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen. Anfahren und Bremsen, die richtige Dosierung von Gas, Vorderrad- und Hinterradbremse erfordern Fingerspitzengefühl. Auch die Balance und das Kurvenfahren erfordern Übung.

