Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Skateboarder kollidiert mit PKW

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Der 35jährige Skateboarder verletzt sich schwer.

Der 35jährige aus Brüggen befuhr am 25.03.2022 gegen 12:50 h mit seinem Skateboard den Gehweg der Straße An der Landwehr aus Richtung Leuther Straße kommend und wollte nach links auf ein Firmengelände fahren. In der Einfahrt kollidierte er jedoch mit dem PKW eines 72jährigen Mannes aus Polen, der gerade das Firmengelände verlassen wollte. Der Skateboarder kam zu Fall und verletzte sich dabei so schwer, dass der Rettungswagen ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus bringen musste./mikö (257)

