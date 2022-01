Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW

Einig, Mayener Straße (ots)

Am 21.01.2022, gegen 07:40 Uhr ereignete sich in der Ortslage Einig, in der Mayener Straße Einmündung Mertlocher Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Mögliche Unfallzeugen, insbesondere der Zeuge, der sich hinter dem Linienbus mit seinem Sprinter befand, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Mayen zu melden.

