POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Radfahrer flüchtet nach Unfall mit Radfahrerin

Viersen-Dülken (ots) - Am Mittwoch gegen 18.30 Uhr fuhr ein 71-jähriger Mönchengladbacher mit seinem Fahrrad auf dem Fuß-/Radweg der Rheindahlener Straße in Dülken in Richtung Mönchengladbach. Ihm entgegen kam eine Fußgängerin. Als der 71-Jährige an der 30-jährigen Viersenerin vorbeifuhr, streifte er deren Ellenbogen. In der Folge geriet er mit seinem ...

mehr