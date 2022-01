Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Klein Berßen - Von der Fahrbahn abgekommen

Klein Berßen (ots)

Am Montag kam es auf der Haselünner Straße in Klein Berßen zu einem Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Der 44-jährige Fahrer eines Mercedes war gegen 14.30 Uhr in Richtung Haselünne unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Mann mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. Der 44-Jährige konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde leicht verletzt. Er stand vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizei leitete entsprechende Verfahren ein. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

