POL-EL: Nordhorn - Eigentümer gesucht

Am 21.01.2022 konnte die Polizei Nordhorn bei einer tatverdächtigen Person ein Herrenfahrrad Gazelle Furore sicherstellen. Das Rad wurde vermutlich im Bereich der Bentheimer Straße in Nordhorn entwendet. Der Geschädigte oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Nordhorn unter Telefonnummer 05921 3090 in Verbindung zu setzen.

