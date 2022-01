Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Samstag kam es auf der Teglinger Straße in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war gegen 8 Uhr in Richtung Meppen unterwegs. Dabei touchierte er beim Vorbeifahren die linke Fahrzeugseite eines Treckers. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

