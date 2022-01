Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Bus in Brand geraten

Nordhorn (ots)

Am Montag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Bentheimer Straße in Nordhorn alarmiert. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es während der Fahrt zu einem Brand im Motorraum eines Busses. Der Fahrer konnte den Bus rechtzeitig am Fahrbahnrand abstellen und blieb unverletzt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer im hinteren Bereich des Busses. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

