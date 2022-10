Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens in der Dr.-Bareilles-Straße am Montag gegen 16:00 Uhr musste eine in Fahrtrichtung des dortigen Kreisverkehrs fahrende 38-Jährige ihren VW Polo abbremsen. Ein nachfolgender 61-jähriger Ford Fiesta-Fahrer bremste ebenfalls ab. Eine 24-jährige Fahrerin eines Ford B-Max erkannte zu spät, dass die Fahrzeuge aufgrund der Verkehrssituation standen und fuhr zunächst auf den Ford Fiesta auf. Durch den Aufprall wurde dieser auf den VW aufgeschoben. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Crailsheim: Auffahrunfall

Eine 42 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo wollte am Dienstag kurz nach 13:00 Uhr an der Einmündung zur Nord-West-Umgehung nach rechts in Richtung Satteldorf abbiegen. Hierbei musste sie an der Kreuzung warten. Ein nachfolgender 18-jähriger in einem Ford Focus erkannte den wartenden PKW zu spät und fuhr auf diesen auf. Die VW-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand bei dem Zusammenstoß ein Sachschaden von rund 9.000 Euro.

