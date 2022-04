BPOL NRW: Keine Glasflaschen, Getränkedosen und Pyrotechnik! - Bundespolizei erlässt Allgemeinverfügung zur Fußballbegegnung Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln

Duisburg (ots) - Beamte der Bundespolizei überprüften am Mittwochabend (06. April), um 18.15 Uhr, einen Mann (48) im Duisburger Hauptbahnhof, der vom Amtsgericht Duisburg per Untersuchungshaftbefehl ausgeschrieben war. Der 48-Jährige wurde festgenommen. In der Bahnhofshalle des Duisburger Hauptbahnhofs kontrollierten die eingesetzten Bundespolizisten den 48-jährigen türkischen Staatsangehörigen. Die Überprüfung ...

