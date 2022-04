Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auf Festnahme folgt Beleidigung - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Am Donnerstag hat die Bundespolizei am Hauptbahnhof Aachen einen 59-jährigen Polen festgenommen, der erst vor 3 Tagen nach Haftverbüßung in seine Heimat abgeschoben wurde.

Der 59-Jährige ist den Beamten auf Bahnsteig 9 aufgefallen und wurde kontrolliert. Bei der Überprüfung in den nationalen Fahndungsdateien wurde festgestellt, dass er erst vor 3 Tagen in seine Heimat abgeschoben wurde. Seine Restfreiheitsstrafe aus einer Straftat wegen des Diebstahls mit Waffen wurde von den Behörden ausgesetzt und er wurde mit einem Aufenthaltsverbot von 10 Jahren belegt. Da er trotz Einreiseverbot wieder unerlaubt nach Deutschland eingereist war, aktivierte sich seine Restfreiheitsstrafe in Höhe von 133 Tagen von einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten und der Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bielefeld konnte vollstreckt werden. Auf der Wache der Bundespolizei beleidigte er zudem noch die Beamten und wird neben einer Strafanzeige wegen der einzelnen Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz noch mit einer Anzeige wegen der Beleidigung rechnen müssen. Er wurde nach seiner Festnahme in die Justizvollzugsanstalt Aachen eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell