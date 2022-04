Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 24-Jähriger bis Ende des Jahres in Haft - Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Essen (ots)

Am heutigen Donnerstagvormittag (07. April) stellten Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof einen 24-Jährigen fest, der von der Staatsanwaltschaft Essen gleich zweimal gesucht wurde. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht aufbringen konnte, verbüßt er nun die Freiheitsstrafe von 230 Tagen in der Justizvollzugsanstalt.

Gegen 10 Uhr trafen Einsatzkräfte der Bundespolizei am Nordeingang des Hauptbahnhofes Essen auf den 24-Jährigen. Da der Deutsche keine Ausweisdokumente vorweisen konnte, nahmen die Beamten ihn mit zur Bundespolizeiwache. Mit Hilfe seiner mündlichen Angaben, sowie eines Fingerabdruckscans konnte die Identität des Esseners zweifelsfrei festgestellt werden. Das Amtsgericht Essen-Steele hatte den Deutschen im September 2021 rechtskräftig wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verurteilt. Die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1.900 Euro hatte der Mann bisher nicht beglichen. Zudem hatte die Staatsanwaltschaft Essen den Mann vor zwei Tagen erneut zur Festnahme ausgeschrieben. Das Amtsgericht Essen verurteilte den 24-Jährigen im März 2021 bereits wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Auch diese Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro hatte der Essener nicht bezahlt.

Trotz mehrfacher Bemühungen konnte der 24-Jährige die geforderte Summe von 3.400 Euro nicht aufbringen. Die Beamten brachten den Deutschen für 230 Tage in die Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell