POL-FR: Freiburg - Fußgängerin tritt auf Fahrbahn, Fahrgast in Straßenbahn verletzt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Freiburg - Am 28.02.2022 ereignete sich gegen 11:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Innenstadt, bei dem eine Passagierin einer Straßenbahn verletzt wurde.

Diese befand sich in der Straßenbahnlinie 1 in Fahrtrichtung Bertoldsbrunnen. In der Salzstraße, auf der Höhe des Landgerichts, trat plötzlich eine unbekannte Frau auf die Straße und vor die Straßenbahn. Um eine Kollision zu vermeiden, wurde durch die Fahrerin der Straßenbahn eine Notbremsung eingeleitet. Im Rahmen dieser Notbremsung stürzte die 67-jährige Geschädigte in der Straßenbahn und verletzte sich leicht am Handgelenk.

Die bislang unbekannte Fußgängerin entfernte sich trotz Ansprache durch die Fahrerin unerlaubt von der Örtlichkeit. Ihr Alter wird zwischen 70 und 80 Jahren geschätzt. Zeugen des Vorfalls oder die beteiligte Fußgängerin selbst werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg unter 0761/882-3100 in Verbindung zu setzen

