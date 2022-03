Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Fahrraddieb vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Am Fahrradständer am Bahnhofplatz konnten Zeugen am Sonntag, 27.02.2022, gegen 20.00 Uhr, einen jungen Mann beobachten, welcher wohl mit einem Bolzenschneider ein Schloss an einem Fahrrad öffnete. Eine Mitnahme des Fahrrades scheiterte, da dieses noch zusätzlich mit einem zweiten Schloss gesichert war. Daraufhin ergriff der junge Mann die Flucht. Etwa zwei Stunden später entdeckte die Polizei in der Alten Landstraße eine jungen Radfahrer, auf welchen die Personenbeschreibung zutraf. Zudem führte dieser neben sich noch ein zweites Fahrrad mit. Unter Zurücklassung des zweiten Fahrrades flüchtete der junge Mann in den Hinterhof eines Hotels und versteckte sich dort. Die Polizei entdeckte ihn und nahm ihn vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass das zweite mitgeführte Fahrrad zuvor beim Seidenweberhof gestohlen wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell