Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz wegen brennender Jalousie

Freiburg (ots)

Am Montag, 28.02.2022, kurz nach 11.00 Uhr, wurde die Feuerwehr in die Palmstraße gerufen, da dort im vierten Obergeschoss des Ärztehauses an einem Fenster eine Jalousie brennen würde. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Ursächlich dürfte ein technischer Defekt an dem Motor der elektrischen Jalousie gewesen sein. Die Schadenshöhe ist hier nicht bekannt, dürfte aber gering sein.

