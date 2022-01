Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchtes Tötungsdelikt in einem Mehrfamilienhaus im Stadtgebiet +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 11. Januar 2022, ereignete sich gegen 18:20 Uhr ein versuchtes Tötungsdelikt in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Grünen Straße in Delmenhorst.

Ein 31-jähriger Mann aus Delmenhorst verschaffte sich gewaltsam Zutritt in die tatbetroffene Wohnung. Dort schoss er mit einer Schusswaffe auf eine 25-jährige Delmenhorsterin und schlug auf sie ein. Rettungskräfte brachten die leicht verletzte Frau in ein Krankenhaus.

Nachdem Anwohner*innen auf die Geschehnisse aufmerksam wurden, flüchtete der Tatverdächtige vom Tatort. Die Beamten konnten den Mann jedoch im Nahbereich antreffen und vorläufig festnehmen.

Bei dem Tatverdächtigen und dem Opfer handelt es sich um getrenntlebende Eheleute. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

