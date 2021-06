Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Schillerstraße

Pirmasens (ots)

Am Samstagmorgen, in der Zeit von 08:00 Uhr und 13:00 Uhr, wurde in der Schillerstraße ein schwarzer 3er BMW, welcher am linken Fahrbahnrand der Einbahnstraße geparkt war, beschädigt. Nach derzeitigen Ermittlungen dürfte der Verursacher mit zu wenig Seitenabstand am BMW vorbeigefahren und die rechte Fahrzeugseite gestreift haben. Danach entfernte sich der Verursache von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell