Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Mann mit Axt in Wyhlen unterwegs - mehrere Sachen beschädigt

Freiburg (ots)

Am Montag, 28.02.2022, kurz von 22.00 Uhr, teilte mehrere Zeugen einen Mann in der Eisenbahnstraße beziehungsweise in der Bahnhofstraße mit, welcher dort zu Fuß mit einer Axt in der Hand unterwegs sei und auf mehrere Bäume, Straßenbeleuchtungen sowie Sitzbänke einschlagen soll. Die Polizei konnte den Mann im Bereich des Sernussweg feststellen. Auf Ansprache ließ der Mann die Axt sofort fallen und sich vorläufig festnehmen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 33-jährige Mann alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von etwa ein Promille. In der Nacht konnte noch ein Verkehrszeichen sowie ein Werbeschild einer Firma festgestellt werden, welche wohl durch Axthiebe beschädigt wurden. Die Axt wurde sichergestellt. Warum der 33-Jährige diverse Sachen mit der Axt beschädigte wollte er der Polizei nicht verraten. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

