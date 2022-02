Polizei Köln

POL-K: 220225-4-K Versuchte Geldautomatensprengung in Köln-Longerich - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach zwei Männern, die in der Nacht auf Freitag (25. Februar) gegen 4 Uhr versucht haben sollen, einen Geldautomaten in einer Bankfiliale an der Grethenstraße in Köln-Longerich zu sprengen. Ein Zeuge hatte gegen 7.15 Uhr beim Geldabheben die Beschädigungen entdeckt und die Polizei alarmiert. Auf einem Video der Überwachungskameras sind um 4.09 Uhr zwei maskierte Männer mit dunkler Kleidung zu erkennen, die an dem Geldautomaten hantierten und den Vorraum der Bank anschließend erfolglos wieder verlassen. Der Alarm wurde nicht ausgelöst.

Wer zur Tatzeit im Umfeld der Bank Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 71 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ph/de)

