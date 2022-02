Polizei Köln

POL-K: 220225-3-K Algerischer Taschendieb in Untersuchungshaft

Köln (ots)

Bundespolizisten haben am Mittwochnachmittag (23. Februar) einen algerischen Taschendieb (26) im Kölner Hauptbahnhof festgenommen. Gegen 15 Uhr hatte ein Zeuge den Griff des 26-Jährigen in die Jackentasche einer Passantin gemeldet, den Tatverdächtigen angesprochen und die Bestohlene informiert. Der Tatverdächtige hatte es daraufhin so aussehen lassen, als hätte er das Mobiltelefon gefunden und gab es der Bestohlenen zurück.

Wie sich nach seiner Festnahme herausstellte, war der 26-Jährige kurz vor der Tat aufgrund einer vom Ausländeramt für Mittwoch (23. Februar) angeordneten Ausreise auf dem Rückweg in seine Heimat. Wegen seines aggressiven Verhaltens hatte der Pilot des Flugzeugs seine Mitnahme verweigert. Daraufhin war der 26-Jährige zum Kölner Hauptbahnhof direkt zum nächsten Taschendiebstahl gefahren. Der 26-Jährige ist in Deutschland bereits seit Januar 2022 zehnmal wegen Taschen- und Ladendiebstahls in Erscheinung getreten. Der Haftrichter schickte ihn in Untersuchungshaft. (jk/de)

