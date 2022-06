Polizei Köln

POL-K: 220627-3-K Radfahrer von abbiegendem Auto erfasst

Köln (ots)

Bis Ende Mai gab es bereits 97 Abbiegeunfälle mit Verletzten mit Beteiligung von Radfahrenden im Bereich des Polizeipräsidiums Köln. Am Sonntag (26. Juni) kam ein weiterer Abbiegeunfall hinzu. Eine 26 Jahre alte Autofahrerin erfasste beim Rechtsabbiegen von der Inneren Kanalstraße auf die Krefelder Straße einen Radfahrer (30), der um 11.40 Uhr auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Fahrradschutzstreifen in Richtung Zoobrücke unterwegs war. Rettungskräfte brachten den 30-Jährigen mit Rückenverletzungen in eine Klinik. (am/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell