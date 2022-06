Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Gewässerverunreinigung im Emder Binnenhafen

Emden (ots)

Am 09.06.2022 wurde der Wasserschutzpolizeistation Emden gegen 08:30 Uhr eine Gewässerverunreinigung im Binnenhafen der Stadt Emden gemeldet. Im Bereich des Stichkanals hatte sich eine bislang unbekannte hellbraune Substanz auf einer Fläche von ca. 300m² angesammelt. Betroffen waren auch andere Hafenbereiche. Ein Mitarbeiter der Umweltbehörde der Stadt Emden war vor Ort, Bekämpfungsmaßnahmen wurden in Absprache mit der Feuerwehr und einer Fachfirma durchgeführt. Täterhinweise liegen nicht vor, die wasserschutzpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

