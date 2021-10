Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Verkehrszeichen beschädigt

Am Montag fuhr ein Autofahrer gegen ein Verkehrszeichen in Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 7.30 Uhr fuhr der 21-Jährige in der Albert-Schweitzer-Straße in Richtung Zanger Berg. Da er wohl nicht aufpasste fuhr er mit seinem Skoda gegen ein Verkehrszeichen an einem Fußgängerüberweg. An seinem Auto entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro, am Verkehrszeichen etwa 1.500 Euro.

