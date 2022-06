Polizei Düren

POL-DN: Zwei Leichtverletzte bei Unfall auf der K32

Kreuzau (ots)

Ein 31 Jahre alter Mann verlor am Mittwochmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Der Mann aus Düren war gegen 14:05 Uhr mit seinem Lkw auf der K32, aus Richtung Rath kommend, in Fahrtrichtung Leversbach unterwegs. Nach eigenen Angaben verlor er aufgrund der Witterungsverhältnisse in der Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet mit seinem Lkw in den Gegenverkehr, dort kam es zur Kollision mit einem Pkw an dessen Steuer eine 34-Jährige aus Nideggen saß. Trotz Bremsung war es der Nideggenerin nicht möglich, den Zusammenstoß zu verhindern. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell