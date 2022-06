Polizei Düren

POL-DN: Rotlicht übersehen - drei Verletzte

Düren (ots)

Drei Leichtverletzte, sowie ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 18.600 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles der sich am Dienstagabend an der Kreuzun B 56n / Kölner-Landstraße ereignete.

Gegen 19:05 Uhr befuhr eine 26-Jährige aus Merzenich mit ihrem Pkw die Kölner Landstraße in Fahrtrichtung Merzenich. Zur gleichen Zeit befuhr ein 21-Jähriger aus Kreuzau mit seinem Pkw die Bundesstraße 56n in Fahrtrichtung Düren. Nach übereinstimmenden Angaben von Zeugen und dem Kreuzauer fuhr er bei "grün" in den Kreuzungsbereich ein und stieß hier mit dem Pkw der Merzenicherin zusammen, die, so der derzeitige Stand der Ermittlungen, wohl das Rotlicht übersehen hatte. Durch die Kollision wurde neben den beiden Fahrzeugführern auch eine im Wagen des Kreuzauers sitzende 19-Jährige Beifahrerin aus Düren leicht verletzt. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 56n in Fahrtrichtung Stockheim gesperrt werden.

