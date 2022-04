BPOL-F: Gezeigte Zivilcourage endet mit Faustschlägen

Frankfurt am Main (ots) - Beamte der Bundespolizei konnten am Donnerstagmorgen einen 21-jährigen Mann am Frankfurter Hauptbahnhof festnehmen, der nur etwa zwei Stunden vorher einem 46-jährigen Reisenden in einem abfahrbereiten ICE den Rucksack gestohlen hatte. Wie der Reisende bei der Bundespolizei angab, wurde ihm gegen 7 Uhr im ICE 1555 am Gleis 9 der Rucksack gestohlen. Den hatte er im Zug für einen kurzen Moment ...

