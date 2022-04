Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Festnahme nach Diebstahl im ICE

Frankfurt am Main (ots)

Beamte der Bundespolizei konnten am Donnerstagmorgen einen 21-jährigen Mann am Frankfurter Hauptbahnhof festnehmen, der nur etwa zwei Stunden vorher einem 46-jährigen Reisenden in einem abfahrbereiten ICE den Rucksack gestohlen hatte. Wie der Reisende bei der Bundespolizei angab, wurde ihm gegen 7 Uhr im ICE 1555 am Gleis 9 der Rucksack gestohlen. Den hatte er im Zug für einen kurzen Moment unbeobachtet auf seinem Platz abgelegt. Nachdem er bemerkte, dass sein Rucksack, in dem sich ein Laptop, Bargeld und persönliche Unterlagen befanden, verschwunden war, suchte er den Zug ab und meldete danach den Diebstahl bei der Bundespolizei. Den Schaden bezifferte er auf etwa 700 Euro. Nach Auswertung vorliegender Videoaufzeichnungen konnten Beamte den Täter später wiedererkennen und festnehmen. Den gestohlenen Rucksack führte der Mann nicht mehr bei sich. Angeblich hätte er den Laptop bereits an einen Unbekannten verkauft und den Rucksack entsorgt. Der 21-Jährige, gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet wurde, wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

