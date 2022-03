BPOL-F: Betrunkener Maskenverweigerer im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots) - In einem ICE von Paris nach Frankfurt am Main wurde am Donnerstagabend einer 60-jährigen mexikanischen Touristin ein Koffer der Marke "Louis Vuitton" mit Schmuck und Designerkleidung im Wert von insgesamt 24.000 Euro gestohlen. Ein noch unbekannter Täter hatte den Koffer nach Einfahrt in den Frankfurter Hauptbahnhof, gegen 21 Uhr, in einem unbeobachteten Moment entwendet. Wie die Frau bei der ...

mehr