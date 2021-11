Polizei Bielefeld

POL-BI: Schülerin angefahren und weiter gefahren

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sennestadt - Die Polizei sucht eine Autofahrerin, die am Donnerstag, 18.11.2021, an der Hans-Ehrenberg-Schule in Sennestadt eine Jugendliche anfuhr und sich nicht um die Leichtverletzte kümmerte.

Nach den ersten Erkenntnissen fuhr eine unbekannte Fahrerin mit ihrem weißen Pkw in die Sackgasse An der Maiwiese. Bevor sie wendete, fuhr sie bereits sehr dicht an einer Schülerin vorbei, die jedoch vor einem Anstoß des Pkw ausweichen konnte.

Gegen 10:30 Uhr befand sich der weiße Pkw auf dem Rückweg zur Elbeallee und stieß mit dem linken Außenspiegel an eine 17-Jährige, die sich auf dem Gehweg aufhielt. Die Fahrerin setzte ihren Weg fort.

Die Jugendliche wurde durch den linken Außenspiegel am rechten Arm verletzt. Eine medizinische Versorgung sollte eventuell erst nach der Unfallaufnahme der Polizei stattfinden. An der Unfallstelle stellten die Polizisten das herausgefallene Spiegelglas sicher.

Nach Zeugenaussagen soll es sich bei dem Pkw um einen weißen Renault Twingo mit Bielefelder Kennzeichen handeln. Am Lenkrad wurde eine Frau mit braunen und gelockten Haaren gesehen.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell