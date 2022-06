Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Beckedorf: Versuchter Einbruch in das Vereinsheim des Beckedorfer Sportvereins

Nienburg (ots)

Beckedorf: Versuchter Einbruch in das Vereinsheim des Beckedorfer Sportvereins

(Haa) Bereits in der vergangenen Woche meldete ein Verantwortlicher des Beckedorfer Sportvereins einen versuchten Einbruch in das Vereinsheim. Am Mittwoch, den 08.06., hatte eine Reinigungskraft beim Betreten der Örtlichkeit Auffälligkeiten an den vorhandenen Zugangstüren festgestellt und den Spartenleiter verständigt.

Die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung stellte bei der anschließenden Tatortaufnahme fest, dass der oder die unbekannten Täter sich unerlaubt Zugang zu dem Gelände verschafft und dann versucht hatten, die Schließvorrichtungen der Eingangs- und Toilettentür gewaltsam aufzuhebeln und aufzutreten.

Der Tatzeitraum lässt sich auf Sonntag, den 05.06. bis Mittwoch, den 08.06.22 eingrenzen. Zeugen die Hinweise zu dem versuchten Einbruch geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Stadthagen unter der Telefonnummer 05721/4004 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell