Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Steyerberg: 52-Jähriger mit 2,13 Promille am Steuer kontrolliert

Nienburg (ots)

(Haa) Am späten Montagabend (13.06.2022) überprüfte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Stolzenau einen 52-jährigen Mann aus Steyerberg, der alleine in seinem Dacia auf der Kreisstraße 38 unterwegs war. Als die Polizeibeamten sich die Papiere des Mannes zeigen ließen, bemerkten sie bei ihm einen auffälligen Alkoholgeruch. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,13 Promille. Der 52-Jährige musste die Beamten für die Entnahme einer Blutprobe in ein örtliches Krankenhaus begleiten. Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer gegen ihn eingeleitet und sein Führerschein einbehalten.

