POL-STH: Diebstahl von einem E-Scooter

Stadthagen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag in ein Bürogebäude der Westfalen Weser Netz GmbH an der Enzer Straße in Stadthagen eingebrochen. Sie beschädigten ein Fenster und gelangten so ins Gebäude. Im Inneren wurden sämtliche Räume durch die Täter durchsucht und durchwühlt. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen zurzeit noch nicht vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000.- EUR. Zeugen, die Hinweise geben können, werden ...

