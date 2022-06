Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Fensterscheibe eingeworfen

Stadthagen (ots)

In der Zeit vom 10.06.2022, 18:30 Uhr bis zum 11.06.2022, 08:45 Uhr wurde eine Fensterscheibe eines Bürogebäudes an der Niedernstraße in Stadthagen beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter warf vermutlich mit einem Stein die Scheibe des Büros der Living Care Lab Schaumburg ein und verursachte hierdurch einen Sachschaden von ca. 500.- EUR. Sachdienliche Beobachtungen können gerne telefonisch bei der Polizeidienststelle in Stadthagen unter der Telefonnummer 05721/4004-0 gemeldet werden.

