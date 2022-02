Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - 27-Jähriger bei Waldarbeiten schwerverletzt

Mit dem Rettungshubschrauber kam ein Waldarbeiter nach Baumfällarbeiten am Mittwoch in ein Krankenhaus.

Gegen 15.45 Uhr waren der Mann und die 23 sowie 30 Jahre alten Arbeiter in Biberach in dem Waldgebiet Burrenwald mit den Arbeiten beschäftigt. Der 23-Jährige fällte mit einer Motorsäge einen Baum. Um den Fall des Stammes zu steuern, wurden von einem der Arbeiter Keile eingeschlagen. Der Baum fiel zwar in die gewünschte Richtung, streifte jedoch einen weiteren Baum. Dieser Baum splitterte wohl und ein mehrere Meter langes Stammteil flog in Richtung des 27-Jährigen und begrub ihn unter sich. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in eine Klinik. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

