Bei einem Unfall am Mittwoch bei Ochsenhausen wurde eine Person leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Reinstetten und Maselheim. Ein 43-Jähriger fuhr mit seinem Klein-Transporter in Richtung Maselheim. Kurz vor Wennedach habe er in einer langgezogenen und unübersichtlichen Rechtskurve überholt und offenbar den Gegenverkehr übersehen, so die Erkenntnisse der Polizei. Sein Opel rammte trotz Ausweichmanöver einen entgegenkommenden Lkw mit Anhänger. Der wurde von einem 46-Jährigen gelenkt. Der leicht verletzte Fahrer des Opel wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Durch den heftigen Aufprall war der Opel nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 40.000 Euro. Die Kreisstraße musste ca. zwei Stunden für die Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge vollständig gesperrt werden.

Die Polizei mahnt zur Vorsicht: "Überholen darf nur, wer übersehen kann, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen ist," sagt die Straßenverkehrsordnung. Das bedeutet, dass jeder, der überholen will, sich zunächst ausreichend Sicht verschaffen muss, um wirklich sicher vorbei zu kommen. Genau dies hilft, dass alle sicher ankommen.

