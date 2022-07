Polizei Bochum

POL-BO: "Kautionssumme für Sohn" - Trickbetrug zum Nachteil eines Bochumers (85)

Bochum (ots)

Ein 85-jähriger Mann aus Bochum-Höntrop ist durch eine arglistige Lügengeschichte Opfer von Betrügern geworden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Am frühen Montagmittag, 25. Juli, meldete sich gegen 11:40 Uhr ein angeblicher Polizeibeamter in akzentfreiem Deutsch auf dem Festnetztelefon eines Seniors in Bochum-Höntrop. Er erzählte ihm, dass sein Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte, bei dem ein Kind ums Leben gekommen sein soll.

Der Betrüger forderte anschließend den 85-Jährigen dazu auf, eine Kautionssumme für seinen Sohn zu zahlen, damit dieser nicht in Untersuchungshaft müsse.

Wenig später rief der angebliche Polizeibeamte erneut an, um dem 85-Jährigen mitzuteilen, dass ein Anwalt an der Friedlandstraße warte, um die Kaution entgegenzunehmen. Der Senior übergab daraufhin die geforderte Kautionssumme an den vermeintlichen Rechtsanwalt.

Dieser wird beschrieben als circa 40 Jahre alt, 170cm-175cm groß mit schlanker Statur, dunklen Haaren und Bart. Er habe generell ein gepflegtes Äußeres gehabt sowie einen südländischen Teint. Gesprochen habe er aktzentfreies Deutsch und trug zum Tatzeitpunkt eine Jeanshose und ein bläuliches Hemd.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-4135 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Hinweise.

Die Polizei warnt in aller Deutlichkeit vor derartigen Betrugsmaschen und gibt folgende Hinweise:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten! - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an! - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse! - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen!

Auflegen sollten Sie, wenn:

- Sie nicht sicher sind, wer anruft. - Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben. - Sie der Anrufer auffordert, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben, bzw. Geld zu überweisen, insbesondere ins Ausland. - Sie der Anrufer unter Druck setzt. - Der Anrufer Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der ihr Geld und ihre Wertsachen mitnehmen soll.

Für solche Fälle stehen älteren Menschen unter anderem die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei mit Rat und Tat zur Seite. Diese sind in unseren Städten Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte zum Beispiel zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 909-4055. Weitere Informationen unter:

https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren

Hilfe finden Sie auch bei unserem Team der Kriminalprävention und des Opferschutzes. Lassen Sie sich beraten, wie Sie sich und Ihre Angehörigen bestmöglich schützen können! Melden Sie sich telefonisch unter der 0234 909-4040 oder besuchen Sie unsere Internetseite:

https://bochum.polizei.nrw/artikel/kriminalpraevention-opferschutz

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell