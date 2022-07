POL-BO: Nächtlicher Raub am Kurt-Schumacher-Platz - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall in Bochum-Linden nach einer beteiligten Autofahrerin sowie nach weiteren Zeugen. Am Montag, 25. Juli, gegen 8 Uhr befuhr ein 55-jähriger Bochumer mit einem Fahrzeug eines Krankenfahrdienstes die Straße Halfmannswiese in Fahrtrichtung der Straße Am Sattelgut. In Höhe der Hausnummer 61 stand auf der ...

