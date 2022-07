POL-BO: Senior (68) fällt auf Trickbetrüger herein - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Nach einem Einbruch in eine Wohnung in Bochum-Wattenscheid, hat die Polizei einen 51-jährigen Tatverdächtigen am Samstagmorgen, 23. Juli, festgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat sich der 51-jährige Mann (ohne festen Wohnsitz) gegen 9.40 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt in eine Wohnung an der Westenfelder Straße verschafft. Die Wohnungsinhaberin ertappte den Einbrecher, woraufhin dieser ...

