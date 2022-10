Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Geldbeutel aus Pkw entwendet - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Korb: In Weingut eingebrochen

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen brachen bisher unbekannte Diebe in ein Weingut in der Steinstraße ein und entwendeten einen niederen dreistelligen Bargeldbetrag aus einer Geldkassette. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Einbruch in Restaurant

Bisher unbekannte Einbrecher verschafften sich zwischen Montag, 22:45 Uhr und Mittwoch, 16:20 Uhr Zugang zu einem Restaurant in der Neuen Rommelshauser Straße. In der Gaststätte wurden verschiedene Gegenstände umgeworfen und teilweise beschädigt sowie Getränke konsumiert. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Winnenden: Geldbeutel aus unverschlossenem Pkw entwendet

Am Mittwochmittag gegen 12:30 Uhr wurde aus einem in der Marktstraße unverschlossen abgestellten Pkw ein Geldbeutel sowie zwei Smartphones gestohlen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Weinstadt: Motorradfahrer nach Unfall im Kreisverkehr verletzt

Eine 54 Jahre alte Mercedes-Fahrerin übersah am Mittwoch gegen 11 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr Stuttgarter Straße / Schorndorfer Straße einen 79 Jahre alten Motorradfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Bei der anschließenden Kollision zwischen dem Pkw und dem Zweirad zog sich der 79-Jährige leichte Verletzungen zu. Es entstand geringer Sachschaden.

Winterbach: Pkw contra Motorrad

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt ein 48-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr in der Engelberger Straße. Eine 62 Jahre alte Audi-Fahrerin fuhr die Engelberger Straße in Richtung Schlichten entlang und wollte nach links in die Straße Oberdorf einbiegen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah sie den entgegenkommenden Motorradfahrer und kollidierte diesem. Der 48-Jährige kam nach dem Zusammenstoß mit dem Pkw zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 10.000 Euro.

Schorndorf: 18.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein 33 Jahre alter Porsche-Fahrer parkte seinen Pkw am Mittwochabend gegen 23:15 Uhr in der Mittleren Uferstraße und öffnete die Fahrertüre, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein hinter dem Porsche fahrender 26-jähriger BMW-Fahrer kollidierte anschließend mit der geöffneten Türe. An beiden Autos entstand Sachschaden, die Schadenshöhe beläuft sich auf ungefähr 18.000 Euro.

Backnang: Unfallflucht

In der Sulzbacher Straße ereignete sich am Mittwoch gegen 16 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines weißen Kastenwagens beschädigte dort beim Spurwechsel einen parallel fahrenden Pkw Opel eines 19-jährigen Autofahrers. Kurz nach der Einmündung Berliner Ring in Richtung Innenstadt hielten die beiden Unfallbeteiligten an und begutachteten die Unfallschäden. Der Verursacher äußerte sich dahingehend, dass die Schäden nicht so schlimm seien, setzte sich danach ins Auto und entfernte sich unerlaubt. Er hinterließ einen Sachschaden von ca. 1500 Euro. Zeugen, die nun Hinweise zu dem geflüchteten Unfallauto bzw. zum Unfallgeschehen geben können, sollten sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Fellbach: Wohnungseinbruch

Am Mittwochabend drangen gegen 20 Uhr zwei Einbrecher in der August-Lämmle-Straße in ein Wohnhaus ein. Hierzu haben sie ein Fenster zu einer Parterrewohnung aufgebrochen und sich auf diesem Wege Zugang zum Gebäude verschafft. Aus der Wohnung erbeuteten sie aufgefundenes Bargeld sowie Schmuck. Als die beiden von einem Bewohner überrascht wurden, flüchteten sie fußläufig in Richtung Kleinfeldfriedhof. Die Polizei wurde anschließend über den Vorfall informiert, die nach den beiden Einbrechern fahndeten, wobei auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam. Da sich bislang keine konkreten Hinweise auf die Einbrecher ergaben, sollten sich Anwohner oder Passanten, die am Tatabend entsprechende Wahrnehmungen tätigten, sich mit der Fellbacher Polizei unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Ein 18-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 18 Uhr die Königsstraße und bog nach links in die Bahnhofstraße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines Mercedes-Fahrers und stieß mit diesem zusammen. Es entstand an den Unfallautos Sachschäden in Höhe von 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

