POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Pkw beschädigt, Brand

Kirchberg an der Jagst: Verkehrsteilnehmerin bei Unfall leicht verletzt

Am Donnerstagabend gegen 17:30 Uhr wollte ein 19-jähriger Lkw-Fahrer von der L1040 nach links auf die Autobahnauffahrt einbiegen. Hierbei übersah er eine 54-jährige Mitsubishi-Fahrerin, welche ihm auf der L1040 von Kirchberg kommend entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, hierbei wurde die 54-Jährige leicht verletzt. Ebenfalls entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Crailsheim: Unfallflucht

Zwischen Mittwochmorgen 07:45 Uhr und Mittwochnachmittag 14 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten Ford auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Schönebürgstraße. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Braunsbach: Brand nach technischem Defekt

Am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr kam es im Sommerberg zu einem Feuerwehreinsatz. Eine Heizdecke fing aufgrund eines technischen Defekts Feuer und setzte eine Matratze in Brand. Die Feuerwehr war mit 30 Personen und drei Fahrzeugen vor Ort und konnte die weitere Ausbreitung des Feuers verhindern und dieses schnell löschen.

Michelfeld: Pkw zerkratzt

Am Donnerstagnachmittag zwischen 13:50 Uhr und 14:55 Uhr beschädigte ein Vandale einen in der Daimlerstraße auf dem Parkplatz eines Discounters stehenden Mercedes. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

