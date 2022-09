POL-ME: Papiercontainer wurde in Brand gesetzt - Langenfeld - 2209092

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Am nächtlichen Sonntagmorgen des 18.09.2022, gegen 02.15 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Langenfeld zu einem Brand an der Goethestraße in Immigrath gerufen. Zeugen hatten auf einem umzäunten Containerstellplatz für Abfälle und Wertstoffe in Höhe des Hauses Nr. 9 offene Flammen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen erster Einsatzkräfte brannte dort ein blauer Rollcontainer für Altpapier bereits in voller Ausdehnung und die Flammen griffen auch schon auf einen weiteren blauen Plastik-Rollcontainer sowie die Umzäunung des Standortes über.

Die Langenfelder Feuerwehr konnte den Brand sehr schnell löschen und damit eine noch weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Zwei Altpapiercontainer wurden vom Feuer dennoch schwer bis total beschädigt und auch die Umzäunung sowie dortige Vegetation wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Gesamtsachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen mindestens auf 1.250,- Euro.

Nach gemeinsamer Bewertung von Feuerwehr und Polizei wurde der Brand mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorsätzlich gelegt. Bisher liegen der Langenfelder Polizei aber noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib und Motivation des oder der Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

