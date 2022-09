Polizei Mettmann

POL-ME: Feuer an der Bushaltestelle - Velbert - 2209090

Mettmann

Am frühen Samstagmorgen des 17.09.2022, gegen 05.10 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Grünstraße in Velbert-Mitte gerufen. Zeugen hatten in Höhe des Hauses Nr. 4, im überdachten Bereich der Haltstelle "Offerstraße", einen brennenden Mülleimer sowie auf dem Boden gelagerte, ebenfalls brennende Postwurfsendungen bemerkt und ihre Entdeckung umgehend gemeldet.

Die Velberter Feuerwehr konnte den Brand sehr schnell löschen, damit eine weitere Ausbreitung und größeren Sachschaden verhindern. Dennoch entstand durch den Brand an der Bushaltestelle ein insgesamt entstandener Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Velberter Polizei geht von einer vorsätzlichen Brandlegung aus.

Bisher liegen der Velberter Polizei aber noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des oder der Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

